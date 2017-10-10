ЕСПЧ вынес ещё одно решение по жалобе родственников убитых в Чечне

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 285 тысяч евро родственникам убитых в ходе операции в чеченском селе Новые Алды в февраля 2000 года. Россию также обязали оплатить судебные расходы, сообщает "Медуза". ЕСПЧ установил, что российские власти не провели должного расследования событий.

5 февраля 2000 года не менее 56 жителей поселка, в том числе дети, женщины и старики, были убиты в ходе спецоперации – так называемой "зачистки", проведенной российскими силовыми структурами при участии петербургского ОМОНа. Многие дома были разграблены и сожжены. Об этом преступлении подробно писала корреспондент "Новой газеты" Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября 2006 года.

Ранее ЕСПЧ уже дважды выносил решение по жалобам родственников погибших в Новых Алдах. В общей сложности родственникам выплатили более полумиллиона евро.