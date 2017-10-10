Адвокаты семьи Немцова просят Верховный суд изменить статью

Представители семьи Бориса Немцова обратились в Верховный суд России с просьбой переквалифицировать дело об убийстве политика на статью без срока давности, чтобы обеспечить неотвратимость наказаниядля не установленных пока следствием заказчиков преступления. Как рассказал адвокат Вадим Прохоров, они просят переквалифицировать дело со статьи "Убийство" на статью "Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля".

Прокурор выступила против изменения статьи, сообщает РИА Новости. Ранее Московский окружной суд отказался удовлетворить просьбу о переквалификации дела.

На заседании Верховного суда России во вторник рассматривается законность приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. В июле суд приговорил выходцев из Чечни Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаевак лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Заказчик преступления не найден. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. 9 октября – в день рождения Бориса Немцова -в ряде городов России прошли акции памяти убитого политика. В Берлине проходит двухдневный Форум Бориса Немцова.