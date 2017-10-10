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Оппозиционер Вячеслав Мальцев заочно арестован судом в Москве

Вячеслав Мальцев

Мещанский суд Москвы заочно арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости. Об аресте Мальцева ходатайствовала Федеральная служба безопасности России.

Вячеслав Мальцев покинул Россию в июле. В августе оппозиционера обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, 2 мая на митинге на проспекте Сахарова в годовщину событий на Болотной площади 2012 года Мальцев "использовал экстремистские высказывания". В этот день оппозиционер призывал участников митинга отвечать власти "насилием на насилие".

Мальцев и его соратник Юрий Горский, который также покинул Россию, внесены в список террористов и экстремистов. Мальцев находится в международном розыске.

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