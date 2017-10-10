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Туск призвал Пучдемона не провозглашать независимость Каталонии

Дональд Туск

Глава Европейского Совета Дональд Туск призвал лидера Каталонии Карлеса Пучдемона не провозглашать независимость от Испании.

Выступая во вторник на форуме регионального единства ЕС в Брюсселе, Туск заявил, обращаясь лично каталонскому лидеру, о необходимости следовать конституции страны и не принимать решений, которые сделают невозможным диалог с Мадридом.

Глава Европейского Совета сообщил, что призвал также премьер-министра Испании Мариано Рахоя найти пути ненасильственного урегулирования конфликта вокруг Каталонии.

Ранее против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия.

Сегодня ожидается выступление Пучдемона в каталонском парламенте, где он может объявить о выходе автономной области из состава Испании.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором более 90 процентов проголосовавших выступили за отделение. Мадрид объявил референдум незаконным. Такую же позицию заняла Европейская Комиссия.

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