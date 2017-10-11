Поклонская просит Генпрокуратуру запретить "Христианское государство"

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская направила запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой признать экстремистской организацию "Христианское государство — Святая Русь". Кроме того, Поклонская требует отозвать прокатное удостоверение фильма Алексея Учителя "Матильда".

В депутатском запросе, который Поклонская опубликовала в социальной сети "ВКонтакте", она называет фильм (который категорически отказалась смотреть) "русофобским"и "побуждающим к совершению правонарушений". Действия же представителей "Христианского государства" она считает результатом бездействия правоохранительных органов.

"Христианское государство" выступает против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Активисты присоединились к протестам после высказываний Поклонской о том, что картина, которая рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, якобы оскорбляет чувства верующих. В сентябре лидер организации Александр Калинин был арестован по делу об угрозах кинотеатрам, которые собирались показать "Матильду". За несколько дней до этого Поклонская направила запрос в МВД и Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность движения Калинина. "Православные активисты" назвали депутата "предательницей", которая, по их мнению, "защищает свой имидж, а не православную веру".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выходит в прокат 26 октября.