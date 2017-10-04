"Христианское государство" внесло Кадырова в свой "черный список"

Радикальная организация "Христианское государство – Святая Русь" внесла в свой черный список главу Чечни Рамзана Кадырова. Так называемым православным активистам не понравилось то, что чеченский лидер поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которую они считают "предательницей" после ареста лидера движения Александра Калинина.

Всего в черный список "Христианского государства" попали 15 человек, в их числе (помимо Поклонской и Кадырова) оппозиционер Алексей Навальный, главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, журналисты Александр Невзоров, Юлия Латынина и Арсений Веснин. В черный список "православных активистов" также попали неугодные им СМИ и общественные движения, в частности, сайт "Двач", "Открытая Россия" и радио "Эхо Москвы".

"Христианское государство" выступает против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Активисты присоединились к протестам против фильма после высказываний Поклонской о том, что картина, которая рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, якобы оскорбляет чувства верующих. Сторонников "Христианского государства" обвиняют в поджоге машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя. Кроме этого активисты, по неподтвержденным данным, могут быть причастны к массовым эвакуациям по всей России из-за анонимных звонков о минировании.

Лидер "Христианского государства" Александр Калинин ранее был судим за убийство, разбой и подделку документов. В сентябре его арестовали по делу об угрозах кинотеатрам, которые собирались показать "Матильду". За несколько дней до этого Поклонская направила запрос в МВД и Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность движения Калинина. "Православные активисты" назвали депутата "предательницей", которая, по их мнению, "защищает свой имидж, а не православную веру".

Кадыров накануне выступил в поддержку Поклонской в ее кампании против фильма "Матильда".