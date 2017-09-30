Калинина обвинили в угрозе применения насилия в связи с показом "Матильды"

Лидеру организации "Христианское государство - Святая Русь" Александру Калинину предъявлено обвинение по делу об угрозе применения насилия в связи с показом фильма "Матильда.

Об этом ТАСС сообщила представитель МВД России Ирина Волк,

Калинин был арестован 23 сентября.

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что были вынуждены не показывать кинокартину Алексея Учителя "Матильда" из-за поступивших угроз безопасности зрителей.

Кампанию против "Матильды" возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская, утверждающая, что фильм "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни". Поддержав эту позицию, тат называемые православные активисты стали угрожать насилием кинопрокатчикам, которые планировали показать "Матильду".

После специального показа фильма депутатам Госдумы 28 сентября парламентарии призвали прекратить попытки помешать его прокату. Комитет Госдумы по культуре позитивно отозвался о фильме, особо отметив, что он вызовет дополнительный интерес к истории страны и не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство.

26 октября кинокартина выходит в широкий прокат. Она повествует об отношениях будущего российского императора Николая I и балерины Матильды Кшесинской.



