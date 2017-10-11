Из магазина Стерлигова уволили продавщицу, угостившую гея

В Кирове из магазина так называемого православного предпринимателя Германа Стерлигова уволили продавщицу, которая угостила квасом гея. Об этом сообщает "Открытая Россия".

В сообщении в группе магазина во "Вконтакте" женщину называют "мразью" и предупреждают остальных продавцов, что всех, кто " поддерживает эту грязную сволочь будем вышвыривать на дорогу пинком под зад! "

Ранее в Перми полиция не нашла нецензурных слов на табличке на магазине Стерлигова "пидарасам вход запрещён" и отказалась возбуждать дело об административном правонарушении. В полиции заявили, что в надписи используется научный термин, обозначающий гомосексуальность, а не бранное слово.

Магазины Германа Стерлигова "Хлеб и соль" открылись в Кирове, Перми и Санкт-Петербурге. Однако в июне после многочисленных жалоб горожан из-за гомофобной вывески магазин на Лиговском проспекте в Петербурге был закрыт. Сам Стерлигов объяснил это неудачной локацией.