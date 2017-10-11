"Немцов включился бы в кампанию Навального"

9-10 октября в Берлине прошлел второй Форум Бориса Немцова. Мы расскажем, каковы настроения тех, кто пытается продолжать деятельность Бориса в самых разных сферах, не только в политике, но и в общественной деятельности, в науке, в борьбе с коррупцией, в социальных сетях.

Среди участников Форума Дмитрий Гудков, Алиса Ганиева, Елена Лукьянова, Михаил Савва, Дмитрий Врубель, Владимир Каминер, Илья Яшин, Сергей Пархоменко, Владимир Мирзоев, Владимир Кара-Мурза, Михаил Савва, Мария Снеговая и многие другие.

Открывали в день рождения Бориса Немцова Форум дочь убитого политика Жанна Немцова, основатель Фонда Бориса Немцова, и представители либерального Фонда Фридриха Наумана. Один из них глава МВД Германии Герхард Баум осудил агрессивную внешнюю политику российской диктатуры, назвав путинизм явлением преходящим, и обещая от имени европейских либералов поддерживать еще живое гражданское общество России.

Репортаж подготовил Михаил Соколов.