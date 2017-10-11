Мосгорсуд признал законным приговор Искакову по "делу 12 июня"

Московский городской суд признал законным приговор Расиму Искакову по делу о нападении на бойца Росгвардии 12 июня на Тверской улице, передает агентство "Москва". Защита просила смягчить приговор.

В сентябре Искаков был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти. Он был задержан 12 июня во время антикоррупционной акции в Москве. По версии следствия, Искаков бросил петарду в толпу. Его обвинили в хулиганстве и применении насилия к полицейским. Однако позже из обвинения исключили хулиганство и один из эпизодов применения насилия, после чего Искаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В Москве были задержаны более семисот человек. По делу о нападении на полицейского обвиняется 17-летний школьник Михаил Галяшкин. Он находится под домашним арестом.

