Сервис "2ГИС" удалил со своих карт адреса штабов Навального

Российский картографический сервис "2ГИС" удалил со своих онлайн-карт адреса предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает издание Republic, пользователи соцсетей, в частности, пожаловались на удаление информации о штабе во Владимире, а также на то, что на карту не внесен штаб Навального в Томске. Администрация "2ГИС" ранее также отказалась указывать адрес предвыборного штаба оппозиционера в Новосибирске.

Представители "2ГИС" объясняют свои действия тем, что они "вне политики" и не размещают на картах предвыборные штабы Навального, "чтобы сервис не использовали в политических целях". В компании также заявили, что сервис показывает только отделения официально зарегистрированных партий, а Навальный не является представителем власти, поэтому у него якобы не может быть зарегистрированного штаба или приемной.

Republic пишет, что пользователи "2ГИС" в ответ на действия руководства сервиса начали отказываться от его услуг.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открыты 79 штабов оппозиционера. Сам политик в настоящее время находится под административным арестом.