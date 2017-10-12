Горбачев призвал Путина и Трампа обсудить ядерное оружие

Бывший президент СССР Михаил Горбачев обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу с призывом обсудить сокращение ядерных вооружений. По словам Горбачева, отношения между странами находятся "в остром кризисе". Он предложил главам государств провести встречу на высшем уровне. Обращение опубликовано в "Российской газете" и The Washington Post.



Горбачев подчеркнул, что главной темой переговоров должен стать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По мнению Горбачева, приверженность президентов России и США этому договору 1987 года станет "мощным сигналом для всего мира", а также будет способствовать нормализации отношений между странами.

В сентябре российский МИД заявил, что Россия и США приступили к консультациям о продлении договора 2010 года о сокрашении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По данным Reuters, Дональд Трамп в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что условия договора более благоприятны для России. А военное руководство США ранее обвиняло Россию в нарушении обязательств по РСМД.