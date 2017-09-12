Россия и США приступили к консультациям по продлению СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что тема продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) обсуждалась на его консультациях в Хельсинки с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном. Об этом он сообщил по окончании переговоров, отвечая на вопрос об обсуждении продления договора, срок действия которого истекает в феврале 2018 года. Договор был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Рябков заявил, что Москва пока не планирует еще больше

сокращать численность сотрудников дипмиссий США в РФ.

Как информирует ТАСС, Рябков также заявил, что не видит перспективы урегулирования проблемы с возвратом объектов дипломатической собственности России в США без обращения в суд. 2 сентября США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Ранее по требованию МИД России США сократило численность своих сотрудников в американском посольстве в Москве и в Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом Москва ответила на арест в США объектов дипломатической собственности в Вашингтоне и Нью-Йорке и высылку 35 дипломатов после обвинений России в предполагаемом вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

Рябков также сообщил, что вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в первой половине ноября во Вьетнаме пока не прорабатывается. Консультации Рябкова и Шэннона в Хельсинки продолжались два дня.