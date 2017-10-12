Задержанные в Крыму активисты пожаловались на избиения

Пятеро из девяти задержанных 11 октября в Бахчисарае крымских татар пожаловались на избиения со стороны силовиков. Активисты организации "Крымская солидарность" прошли судебно-медицинскую экспертизу и подали заявление в полицию, сообщила адвокат Лиля Гемеджи. По ее словам, среди пострадавших – инвалид третьей группы.

Ранее суд в аннексированном Крыму оштрафовал девятерых задержанных крымских татар. Активисты получили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. В движении "Крымская солидарность" преследования связали с попыткой помешать работе активистов, которые занимаются защитой других задержанных.

11 октября сотрудники ФСБ России, полицейские и бойцы внутренних войск провели в Бахчисарае операцию по задержанию шестерых крымских татар, обвиняемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Активисты "Крымской солидарности" были задержаны за попытку поддержать соотечественников. Всего по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир" в Крыму с 2014 года были арестованы 19 человек.