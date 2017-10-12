Со скалы в элиту

С подачи Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента РФ, стартовал конкурс "Лидеры России". Управленцам предложено "попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России". Обещаны: "образовательные гранты в размере 1 млн рублей", "наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления" и "шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва".

По поводу последнего: это та самая программа, которая уже опробована на кандидатах в губернаторы и включает в себя, в частности, своеобразный способ проверки умения преодолевать страх: прыжок в реку с 7-метровой скалы. Над эти в социальных сетях уже вдоволь посмеялись, но теперь, похоже, передовой опыт будет расширен на участников заключительной стадии конкурса "Лидеры России".

Новый конкурс предназначен для управленцев не старше 50 лет с не менее чем пятилетнем опытом руководящей работы. Всё остальное – вроде бы дело техники (заполнить анкету на сайте) и собственных талантов. Глядишь, и проявишь себя – к слову, конкретики относительно содержания предстоящих испытаний и тестов организаторы конкурса сообщают удивительно мало. Ясно лишь, что 2400 пробившихся в полуфинальную стадию попадут в кадровые резервы разного уровня. 300 выйдут в финал, который пройдет в Москве уже в начале будущего года: им обещают гранты по 1 млн. рублей каждому – на обучение в российских вузах по программам для управленцев.

Ну и наконец, сто самых-самых будут объявлены победителями и… Да Бог его знает. Точнее, знает, видимо, Сергей Кириенко. Но пока не скажет. Наиболее конкретная информация о награде – "год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей". Обнародован и список этих менеджеров и деятелей – их 65, в рамках конкурса их именуют "наставниками", что навевает, возможно, не совсем уместные ассоциации с масонскими ложами. Среди наставников – политики вроде главы МИДа Сергея Лаврова, высшие чиновники (в том числе шеф президентской администрации Антон Вайно), топ-менеджеры (например, глава "Газпромнефти" Александр Дюков) и бизнесмены. В числе последних обращает на себя внимание имя Евгения Касперского, руководителя "Лаборатории Касперского": учитывая, что в США эту фирму подозревают в содействии хакерам (впрочем, и она сама, и Кремль эти обвинения отвергают), трудно избежать зловредных мыслей о том, какое направление может принять наставничество российского IT-гуру. Сам же список "наставников" вызывает порой нестандартные интерпретации:

Как бы то ни было, восторгов по поводу запуска нового "социального лифта" в сетях немало:

Владимир Зорин:

Это новые возможности, новый уровень реализации своих навыков и способностей, шанс войти в управленческую элиту страны. Всем участникам УДАЧИ!

Эрнест Набиуллин:

Приветствую коллег-управленцев! Поздравляю с участием в действительно знаковом федеральном конкурсе. Всем успехов и удачи, пусть победит сильнейший!

Евгений Е. Змиев:

Правильное дело!!! И важное для страны!!!

Есть, впрочем, и более скептический взгляд на происходящее:

Характерно, что сам Сергей Кириенко, похоже, понимает, в чем состоит главная проблема с "кадровым резервом" в нынешней России. Но верит – или делает вид, что верит – в то, что акции вроде конкурса "Лидеры России" способны эту проблему решить:

Нам нужно избавиться от традиционного, сидящего в голове почти каждого из нас анекдота: "Может ли сын полковника стать генералом? – Вы знаете, ответ – нет, ведь у генерала свои дети". Нам нужно, чтобы это было не так. По итогам тестирования будут очные этапы. Может ли быть на заочном этапе жульничество? Может ли кандидат посадить за себя заполнять тест человек пять профессоров? Теоретически может. Но элементы тестов без предупреждения будут включаться на очном испытании. И тот, кто тест прошел успешно, а потом на отборе задачу не решил, будет отчислен немедленно.

Не все так оптимистичны. Юзер, обозначивший себя ником "Ваша совесть", высказывается как раз на эту тему:

Ну понятно, очередной конкурс для золотой молодежи, у которых с рождения присутствую управленческие навыки и готово кресло в кабинете начальника своего отца. Это как молодые таланты с Яной Рудковской, ну прям все такие одаренные, что двух слов связать не могут, а нашим детям, которые реально учатся и получают знания и хотят тянутся вверх, дорога закрыта, хотя башляй бабки и все тут же откроется.

Публицист Иван Давыдов попытался изучить ситуацию вокруг "Лидеров России" и проблемы социальных лифтов всесторонне – и пришел к неутешительным выводам:

Вся прекрасная история оборачивается имитацией, как многие прочие замечательные начинания в современной России. Демонстрацией наличия того, чего в сложившейся и все еще стабильной политической системе нет и быть не может. Внутри инновационного феодализма добрые бароны могут провести для крепостных экскурсию по замку, но одним пировать, а другим копать грядки, и ни управленческие таланты, ни умение прыгать с высоты в воду тут ничего изменить не могут. Как минимум до тех пор, пока жильцы верхних этажей не получат ордера на переселение в уютные подвалы.

Может быть, этот излишний, чрезмерный пессимизм и угрюмое либеральное злопыхательство? Действительно, что плохого в намерении действующих властей подготовить новое поколение управленцев – по возможности умелых и работоспособных? Да ничего, если бы при этом, как отмечает Иван Давыдов, в обществе действовал "естественный социальный лифт для людей, метящих во власть, – живая политика, конкурентные выборы. Зачем его изобретать, это ведь не велосипед, в конце концов".