Кремль отрицает причастность к шпионажу через "Касперского"

В Кремле назвали "абсурдной" информацию о том, что функцию поиска секретных документов добавили в "Антивирус Касперского" по распоряжению российских властей. "Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сама "Лаборатория Касперского" также отрицает свою причастность к шпионажу.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Кремль использовал "Антивирус Касперского" для шпионажа за США. Программа искала на компьютерах файлы со словами "совершенно секретно" и кодовыми названиями государственных программ Соединенных Штатов. По словам источников The Wall Street Journal, такую функцию в антивирус добавили по распоряжению российских властей, а "Лаборатория Касперского" не могла не знать о внесенных изменениях.

11 октября газета The New York Times сообщила, что об использовании антивируса для вторжения в компьютеры США два года назад предупредили израильские спецслужбы. По данным СМИ, российские хакеры с помощью "Антивируса Касперского" похитили секретные документы с персонального компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов.

Агентство Bloomberg сообщало, что "Лаборатория Касперского" разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавала ей данные хакеров. "Лаборатория Касперского" сотрудничество со спецслужбами отрицает.