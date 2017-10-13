ФСБ полгода собирала материалы на сотрудников Роскомнадзора

Следственный комитет проверяет на причастность к финансовым махинациям всех высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщает "Коммерсантъ" .

По данным источников газеты, ФСБ в течение полугода собирала материалы в отношении сотрудников центрального аппарата ведомства, прослушивая телефонные переговоры и отслеживая движение средств по счетам чиновников.

Накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере суд отправил под домашний арест до 7 ноября пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Бориса Едидина, и главу аппарата ведомства Александра Весельчакова. Директора "Главного радиочастотного центра" Анастасию Звягинцеву отпустили под подписку о невыезде.

Схема по начислению так называемых "серых зарплат" действовала с 2012 по февраль 2017 года. По версии следствия, Звягинцева оформляла "мертвых душ", зарплату которых снимали с банковских карт сотрудники Роскомнадзора.

Обвиняемые заявили, что дополнительные средства были положены за ненормированную работу, а о незаконном происхождении денег они не знали. Адвокаты настаивают, что их подзащитные совершили только финансовые или налоговые нарушения.

Официально ни Роскомнадзор, ни правоохранительные органы не комментируют обвинения. По информации РБК, документы по делу засекречены.