Россия подтвердила Ирану свою приверженность ядерному договору

Россия подтвердила Ирану свою приверженность соглашению по его ядерной программе.

В телефонном разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил решимость следовать достигнутой договоренности в том виде, в каком она была одобрена Советом Безопасности ООН. Об этом сообщает МИД России.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном будет иметь негативные последствия для международной безопасности.

Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в пятницу объявит о новой стратегии в отношении Ирана. Предполагается, что позиция Вашингтона станет более жесткой.

В начале октября Трамп заявил, что Иран продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке, что не соответствует духу "ядерной сделки".

Она была заключена в 2015 году между шестью мировыми державами и Ираном и предусматривает постепенную отмену санкций против Тегерана в обмен на его отказ от ядерной программы.