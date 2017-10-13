Москалькова получила жалобу гомосексуала на преследования в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила обращение от гомосексуала на преследования в Чечне из-за сексуальной ориентации. Омбудсмен рассказала журналистам, что передала жалобу в правоохранительные органы, которые начали проверку.

По словам Москальковой, обращение подтверждает сообщения о преследовании гомосексуалов в республике. При этом она подчеркнула, что пока не получила подтверждений убийств в Чечне из-за сексуальной ориентации. Ранее Москалькова жаловалась на "отсутствие фактуры" и анонимность подобных жалоб.

В апреле "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне нет гомосексуалов. ООН, Евросоюз и США призывают власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия.