"Рост без модернизации привел Россию к войне"

Партия «Яблоко» провела презентацию в России Либерального манифеста, на которой Григорий Явлинский представил часть своей президентской программы: прекращение войны в Украине, вывод войск РФ из Сирии.

Либеральный Манифест был подписан партиями Либерального интернационала на съезде в Андорре. Россию в этом всемирном союзе представляет «Яблоко», партии было предоставлено право познакомить с этим документом россиян.

"В России режим можно назвать «фейковой демократией». Власть в России борется с настоящей демократией помощью фейковых методов. И даже Путин объявил себя настоящим либералом. Чтобы бороться с мифами, отличать подделки от ценностей, распространять ценности свободы мы представляем Манифест в России. Наступит время, когда его ценности будут основой для политических действий России, – сделала прогноз председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Идет масштабный процесс демодернизации страны и общества

"Манифест актуален, потому что Россия идет в абсолютно противоположном направлении. В России происходит отказ от ценностей беспристрастного правосудии, нарастает государственная идеология, с этих позиций происходит ревизия всех отраслей права. Это очень крутой разворот, который происходит на наших глазах. Идет масштабный процесс демодернизации страны и общества. Можно сколько угодно говорить про бикойны и блочейны, но процесс идет именно туда. Демодернизация в России дважды привела уже к полному краху российской государственности в 1917 и 1991 году. И этот процесс снова идет", – сказал Григорий Явлинский. Лидер «Яблока» подчеркнул: "Экономисты любят обсуждать тему экономического роста. В начале 2000 годов мы увидели, что возможен рост без развития. Теперь мы убедились: экономический рост без модернизации общества и государства ведет к войне. Это важная закономерность. Высокие цены на нефть и наркотический экономический рост и в немодернизированном обществе ведут к войне".

Григорий Явлинский представил главные задачи своей президентской программы:

"Прекращение войны в Украине, прекращение авантюры в Донбассе. Решение тяжелейшей проблемы Крыма, вывод войск России из Сирии и прекращение участия в чужой гражданской войне.

Россия – объект санкций со всех сторон. Вот куда привел Владимир Путин нашу страну.

Все это разрушает нашу экономику. После 20 лет реформ частная собственность в России стала условной. У нее нет защиты, стоит задача создания института независимого суда. Задач сейчас много, как в 1990 году. Должна реализовываться программа здравого смысла".

Григорий Явлинский вспомнил пословицу: «Кто не был либералом в молодости, тот не имеет сердца, кто не стал консерватором к старости, не имеет ума», – и дополнил ее: «Кто сегодня поддерживает нынешний курс, тот не имеет ни того, ни другого». Он просто толкает Россию в пропасть». Путь, по которому идет Россия – это разрыв с реальностью, с историей, противопоставлению себя историческому прогрессу", – сделал вывод Григорий Явлинский.

Почему либерализм в таком положении, почем его «нежно любят», почему это ругательство? – решил объяснить лидер "Яблока".

"Называвшие себя в 90-е либералами, ничего общего с либерализмом не имели. В Либеральном Манифесте нет ничего общего с гиперинфляцией в 2000% процентов, криминальной приватизацией, отказом от современного образования и здравоохранения во имя "мифической стабилизации бюджета, а на само деле для приобретения частной собственности для узкого круга лиц".

Во вторых, "в России существует вульгарно-либеральная оппозиция, которая занимается эпатажем и акционизмом вместо реальной работы".

В третьих, "ряд либеральных стран заняли неверную позицию: некритично поддерживали провальные реформы, войну в Чечне. Люди видели это, как и проблемы Европы: Брексит, то, что больше 40% французов голосуют против Евросоюза, а в Германии набирают популярность антилиберальные партии. Это производит впечатление на российскую публику. Вот поэтому, для нас очень важно объяснить, что такое современный либерализм, что его суть свобода и закон, что мы ведем борьбу за будущее России, чтобы не допустить исторического поражения России", – отметил лидер "Яблока".

Григорий Явлинский напомнил о судьбе Бориса Немцова: «Борис Немцов жил рядом, недалеко его убили. Нужно понимать, что это значит. Он был либералом».

"Российский режим – авторитарный, фашистского типа. Диктатура в России не имеет идеологии. Обычно основа диктатуры – насилие, прикрытое ложью. В России фундамент режима – тотальная ложь, а насилие – точечное.Насилие точечное – ложь тотальная. Телевидение 24 часа в стуки создает атмосферу ненависти к либералам, гуманистам и антиклерикалам. Вот поэтому в России трудно быть либералом", – дополнил публицист Игорь Яковенко.

Власть в России хватается за все, что ей полезно, но у нее есть общий идейный знаменатель: ненависть к свободе, ненависть к либерализму

"В России проходит главная битва: между либерализмом и его врагами. Есть КНДР и Куба, есть страны-изгои. Там диктатуры победили, а у нас яростная борьба идет, потому что есть либералы. Манифест говорит о поднявшейся в мире волне авториатаризма и фундаментализма. Дополню: Россия – один из вызовов европейскому либерализму, один из самых мощных источников борьбы с европейскими ценностями и идеями. Я не согласен с Игорем Яковенко. Власть в России хватается за все, что ей полезно, но у нее есть общий идейный знаменатель: ненависть к свободе, ненависть к либерализму. У нас не до конца фашистская диктатуры, но этот элемент роднит российскую элиту с человеконенавистническими идеологиями фашистского типа", – сказал глава московской организации "Яблока" Сергей Митрохин.

"Репрессии только усиливаются, правозащитников изгоняют из наблюдательных комиссий в тюрьмах и СИЗО. Идет наступление на права человека на уровне всего государства, блокирование институтов гражданского общества. "Закон о вмешательстве из-за рубежа во внутренние дела России", который готовит Совет Федерации, торжество изоляционизма, возможный выход России из Совета Европы, – это уже мировые проблемы", - заявил правозащитник Валерий Борщев.

"Власть не слышит нас – это понятно. Обидно, что свобода для нашего народа не имеет ценности. И не случайно фильм об убитом Борисе Немцове назвали «Слишком свободный человек». Огромная эмиграция – лучшие умы уезжают из России. Важно, что есть такой оазис как «Яблоко»", – заметила писатель Лидия Графова

"К сожалению, либералы грешили высокомерием. Фашизм в 30-е годы, как и нынешний популизм поднимаются в мире не по воле самых бедных и обездоленных, те, скорее, пойдут за левых голосовать. Подъем популизма и вызов идет от проигравших не абсолютно, а относительно: живут в деревне, малом городе, трудятся в неперспективной отрасли, – сказал политолог, профессор ГУ-ВШЭ Борис Макаренко. – Эти люди стоят за вызовом либерализму, как раньше за подъемом фашизма. Либералы должны дойти до проигравших, искать союзников ради общих ценностей".

"Политическая повестка меняется. Усиливается движение за возвращение демократии и социальной политики. Мы уже видели нечто вроде коалиции самых разнородных сил на Болотной площади, – напомнил доцент ГУ-ВШЭ политолог Алексей Титков. – В России поднимается та самая мировая популистская волна, и именно она дает шанс на демократизацию. Как в такой парадоксальной ситуации объединиться с теми, кто борется, но думает иначе, надо размышлять партии «Яблоко»".

Путин довел дело то того, что все держится на одном человеке, его нет, и будет хаос, и все это понимают

"Кто бы ни пришел к власти в России в 2024 году, продолжать нынешнюю политику для него будет невозможно. Будет полный провал. Мы должны быть кадрово, программно готовы к этому моменту, когда страну придется выводить из пропасти, а на этом пути будут опасности: военные перевороты, спецслужбы, криминальная олигархия. Путин довел дело то того, что все держится на одном человеке, его нет, и будет хаос, и все это понимают, – сказал в финале разговора Григорий Явлинский, - Вот поэтому такое огромное значение имеет тот маленький шанс который дают выборы через полгода, а из этого собираются сделать клоунаду, а потом, как в 2012 году, будут вспоминать, что последней исторический шанс не был использован. Все идет к этому.

"Яблоко" – партия объединенных демократов. Она не объединялась только с ворами, националистами, большевиками и жуликами в экономических реформах. С ними она никогда объединяться не будет.

Как в России искать союзников? Кто против войны в Укриане – те союзники: против гибридной авантюры в Донбассе – ты наш союзник, против того, чтобы бомбить мусульман в другой стране на чужой гражданской войне, ты – наш союзник. Война возникла как попытка запретить Украине жить так как ей хочется. "Мы вам скажем, как вам жить". А свобода выбора – это ключевая проблема либерализма. Наша программа – уважение к человеку. Отсюда ставка на творчество и инновации. А с ворами и жуликами союза не будет", – подвел итог дискуссии о судьбах либералов Григорий Явлинский.