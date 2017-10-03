Явлинский объявил сбор подписей за прямые выборы мэров и губернаторов

Лидер партии "Яблоко", кандидат в президенты России Григорий Явлинский инициировал сбор подписей за возвращение прямых выборов мэров, губернаторов и членов Совета Федерации. Прямые выборы – одна из ключевых позиций президентской предвыборной программы Явлинского.

Три четверти мэров более чем двух тысяч городов в России назначают и смещают без учета мнения горожан. Кандидаты в губернаторы, имеющие "народную" поддержку, отсекаются с помощью так называемого муниципального фильтра. Большинство членов Совета Федерации неизвестны в тех регионах, которые они представляют в верхней палате российского парламента, говорится в тексте петиции.

Партия "Яблоко" требует вернуть право избирать напрямую мэров, губернаторов и членов Совета Федерации, с правом контролировать их работу.

Летом "Яблоко" собрало более 107 тысяч подписей за вывод российских военных из Сирии. Сбор проходил в рамках предвыборной инициативы Григория Явлинского "Время вернуться домой".

Лидер "Яблока" также призвал провести новый референдум в Крыму.