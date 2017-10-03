Явлинский объявил сбор подписей за прямые выборы мэров и губернаторов

Лидер партии "Яблоко", кандидат в президенты России Григорий Явлинский инициировал сбор подписей за возвращение прямых выборов мэров, губернаторов и членов Совета Федерации. Прямые выборы – одна из ключевых позиций президентской предвыборной программы Явлинского.
Три четверти мэров более чем двух тысяч городов в России назначают и смещают без учета мнения горожан. Кандидаты в губернаторы, имеющие "народную" поддержку, отсекаются с помощью так называемого муниципального фильтра. Большинство членов Совета Федерации неизвестны в тех регионах, которые они представляют в верхней палате российского парламента, говорится в тексте петиции.
Партия "Яблоко" требует вернуть право избирать напрямую мэров, губернаторов и членов Совета Федерации, с правом контролировать их работу.
Летом "Яблоко" собрало более 107 тысяч подписей за вывод российских военных из Сирии. Сбор проходил в рамках предвыборной инициативы Григория Явлинского "Время вернуться домой".
Лидер "Яблока" также призвал провести новый референдум в Крыму.
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