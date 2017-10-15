Тегеран: в США отсутствует стратегия по Ирану

Иран может выйти из ядерной сделки, если участники мирового сообщества попытаются восстановить санкции. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в эфире государственного телевидения, передает Bloomberg. Министр подчеркнул, что недавнее выступление президента США с резкой критикой политики Тегерана говорит об отсутствии какой-либо стратегии по Ирану.

По словам Зарифа, выход из сделки может произойти, если санкции, в частности, коснутся таких областей, как продажа нефти, судоходство и продажа самолетов. Глава МИД Ирана также сообщил, что Тегеран намерен направить комментарии к заявлению Трампа представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини.

13 сентября президент США Дональд Трамп заявил об отказе "утвердить" ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, однако Трамп дал Конгрессу шестьдесят дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в "ядерной сделке", которая предусматривает поэтапную отмену ограничений в отношении Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на заявление Трампа сообщил, что Тегеран может выйти из "ядерного соглашения" с мировыми державами, если оно не будет соответствовать его национальным интересам.

Остальные участники заключенного в 2015 году соглашения с Ираном – Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай – выступают за его выполнение.