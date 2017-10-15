Опубликовано видео задержания и допроса членов "спящей ячейки ИГ"

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видеозаписи задержания и допроса предполагаемых сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Видео оказались в распоряжении РБК.

На кадрах видно, что при задержании у двух подозреваемых были найдены ножи и топор. На допросе один из предполагаемых преступников заявил, что он получил от неизвестного три самодельные бомбы, начиненные пневматическими шариками. Другой задержанный рассказывает, что он начал готовиться к совершению теракта после соответствующих призов в неких видеороликах.

О задержании четверых предполагаемых сторонников "Исламского государства" стало известно накануне. Задержания проходили 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. В Национальном антитеррористическом комитете задержанных называют членами "спящей" ячейки террористов.

Спецслужбы России регулярно отчитываются о задержаниях подозреваемых в терроризме. В ФСБ заявляют, что только за последние полгода были предотвращены 12 нападений. Проверить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.