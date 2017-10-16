Хиллари Клинтон: WikiLeaks – пособник российской раздведки

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вступил в сговор с российским правительством во время избирательной кампании 2016 года. "Он – циничный оппортунист, прислуживающий диктатору", - сказала Клинтон в интервью телеканалу ABC, которое выйдет в эфир в понедельник вечером.

По словам Клинтон, WikiLeaks является на сегодня "филиалом российской разведки". Бывший кандидат в президенты от Демократической партии заявляет, что вброс в информационное пространство писем, похищенных из ее электронной почты, был составной частью координированных усилий, направлявшихся российскими властями, с целью не допустить её победы на выборах.

По утверждениям Клинтон, одной из причин оказалось личное отношение к ней президента России Владимира Путина. По оценкам разведывательного сообщества США ," Путин мстил мне за то, что как госсекретарь я осуждала его авторитарную политику", сказала Клинтон. Однако этим дело не ограничивается.Президент России хочет дестабилизировать Америку и трансатлантический союз, добавила она.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам категорически отвергает.