Валаамский монастырь объявил группу блогеров "нежелательной"

На Валааме участников тура "Валаамский архипелаг: люди, государство, РПЦ", организованного изданием "7х7", объявили "нежелательной" и выселили из гостиницы, принадлежащей монастырю.

По информации издания, 10 участников блог-тура прибыли на острове 14 октября в сопровождении корреспондента "7×7" Глеба Ярового и его отца, карельского историка Олега Ярового. Они заселились в одну из гостиниц, но спустя некоторое время управляющий отелем сообщил, что настоятель Валаамского монастыря епископ Панкратий заявил, что их присутствие "нежелательно на острове" и распорядился не размещать их в гостинице. Администратор также утверждал, что в других отелях мест нет, хотя, на самом деле свободные места в гостиницах были, отметили в редакции "7х7".

Туристическая группа провела на острове несколько часов , а затем уехала в город Сортавала.

Комментарий пресс-службы Валаамского монастыря получить не удалось. В частной беседе глава службы безопасности монастыря отец Евдоким объяснил, что проблема в том, что организаторы блог-тура "заранее не сообщили о своем приезде". Глеб Яровой отметил, что участники тура ехали на остров Валаам, а не в монастырь, и не должны были предупреждать о своём визите.

Издание "7х7"и, в частности, журналист Глеб Яровой публиковали расследование о выселении с Валаама местных жителей, а также о бизнесе на острове, который приносит Валаамскому монастырю значительную прибыль.