Выселяемая с острова жительница Валаама обратилась к патриарху

Жительница Валаама Варвара Сергеева пожаловалась патриарху Кириллу на то, что ее вместе с больным сыном выселяют с острова в непригодное для проживания помещение на материке. Как сообщает "Новая газета", семью переселяют в здание бывшего мясокомбината в городе Сортавала. Сергеева сравнила переезд с самоубийством и попросила патриарха помочь ей.

Представитель главы Русской православной церкви Александр Волков заявил, что Сергеевой "не стоит ждать ответа патриарха", поскольку женщина якобы представила "субъективный взгляд на ситуацию". С 10 июля Сергеева находится в больнице – у нее случился гипертонический криз после того, как в ее квартиру на Валааме пришли приставы.

Жителей Валаама начали выселять с острова после того, как в 2006 году их жилье было передано Валаамскому монастырю. Людям предложили переехать на материк, однако некоторые семьи отказались переселяться. На них подали в суд. Истцом по этим делам выступала управляющая компания Валаамского монастыря.