В боях за Ракку сопротивление оказывают джихадисты-иностранцы

В сирийском городе Ракка идут ожесточенные бои между наступающими курдско-арабскими отрядами и обороняющимися джихадистами террористической группировки "Исламское государство". Ранее, по соглашению между воюющими сторонами, были созданы условия для выхода из города около трех тысяч его жителей. Вместе с ними Ракку покинули 270 сирийских джихадистов и члены их семей. В городе остались около 300 джихадистов-иностранцев, которые оказывают упорное сопротивление.

"Исламское государство" захватило Ракку в январе 2014 года. Вскоре этот город был объявлен столицей самопровозглашенного халифата. В июне 2017 года в Ракку вступили курдско-арабские отряды, поддерживаемые международной коалицией под командованием США. В настоящее время под контролем этих отрядов находится почти 90 процентов территории Ракки. По некоторым сообщениям, вечером 16 октября город, возможно, перейдет полностью под контроль наступающих сил.

О том, что операция в Сирии "идет к завершению", заявил вечером 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу. Во время встречи в Москве с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом российский министр подчеркнул, что некоторые вопросы развития ситуации в Сирии требуют срочного решения. Шойгу уточнил, что, в частности, речь идет "о борьбе с терроризмом". Сообщившее об этом агентство "Интерфакс" отметило, что о "скором окончании войны в Сирии" Сергей Шойгу докладывал в Госдуме в феврале 2017 года.