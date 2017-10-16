Европейский союз решил ужесточить санкции против Северной Кореи

Европейский союз вновь ужесточил санкции в отношении Пхеньяна. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник, 16 октября, договорились о полном запрете инвестиций во все сферы экономики и поставок сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР.

Решено ограничить суммы денежных переводов в Северную Корею с 15 тысяч до 5 тысяч евро и не продлевать рабочие визы гражданам КНДР в Евросоюзе. Вводятся также дополнительно санкции в отношении нескольких физических лиц и шести северокорейских учреждений.