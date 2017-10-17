Поклонская заявляет, что Фонд кино проверяет финансирование "Матильды"

Депутат Госдумы Наталья Поклонскаяутверждает, чтоФонд кино проводит проверку использования государственныхсредств, выделенных на фильм Алексея Учителя "Матильда". Об этом Поклонская сообщила РБК, ссылаясь на имеющийся у неё официальный документ из правительства. По словам депутата, уже установлено, что субсидии на фильм "Матильда" выделены "в нарушение порядка".
Источник РБК в Фонде кино эту информацию опроверг.
В понедельник, 16 октября, Генпрокуратура объявила, что не выявила нарушений закона ни при выделении Фондом кино субсидии для финансирования съемок "Матильды", ни при выдаче Министерством культуры прокатного удостоверения.
В сообщении также указывается, что Министерство культуры и эксперты МВД, в том числе психологи и лингвисты, провели проверку фильма и не нашли в нем признаков "возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих".
Фильм Алексея Учителя, рассказывающий об истории любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти на экраны в конце октября. Депутат Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, пыталась добиться запрета картины, утверждая, что в ней оскорбляются чувства православных верующих. Она также обращалась в государственные органы и суды с призывом расследовать нарушения, допущенные, по ее мнению, при финансировании фильма и выдаче ему прокатного удостоверения.
Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин считает, что словами "схема" финансирования фильма Поклонская пытается отвлечь внимание от экстремистских действий противников картины.
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