Путин хочет разделить с гражданами расходы на здравоохранение

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо решить, какие медицинские услуги будут оказываться населению бесплатно, а за какие граждане будут доплачивать. Таким образом, пишут "Ведомости", президент осторожно дал понять, что государству не хватает средств на все медицинские услуги.

По словам директора"Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава Виталия Омельяновского , вопрос софинансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) обсуждают и в администрации президента, в Минэкономразвития и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. Чиновник не исключает, что в России могут сделать обязательный минимум бесплатных услуг, за все, что не войдет в этот список, надо будет доплачивать.

Однако на данный момент эта инициатива противоречит Конституции, по которой каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь.

Весной прошлого года СМИ сообщали, что в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий исключить безработных из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить медицинскую помощь неработающим гражданам, которые не платят налоги."Каждый должен нести свой чемодан", – сказала она.

Согласно данным международной аналитической компании The Economist Intelligence Unit, государственное медицинское страхование в России не покрывает все виды помощи и не обеспечивает наличие всех необходимых лекарств.

В 2016 году Россия заняла последнее (55-е) место в ежегодном рейтинге эффективности здравоохранения Bloomberg, оказавшись в одной пятерке с Бразилией, Азербайджаном, Колумбией и Иорданией.