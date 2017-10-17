В Узбекистане освобожден правозащитник Ганихон Маматханов. Он провел в тюрьме более девяти лет по обвинению в мошенничестве. Срок заключения Маматханова несколько раз продлевали за "неповиновение требованиям администрации колонии". Его коллеги заявляли, что приговор Маматханову был наказанием за правозащитную деятельность.



Посольство США в Узбекистане приветствовало освобождение Маматханова. На сайте дипломатического представительства говорится, что до задержания он защищал права фермеров и боролся с принудительным трудом детей в Ферганской долине. В посольстве также подчеркнули, что ожидают от правительства Узбекистана дальнейших шагов, демонстрирующих приверженность соблюдению прав человека.

В начале октября после девяти лет заключения был освобожден независимый узбекский журналист Солиджон Абдурахманов. В конце сентября стало известно, что писателя Нурилло Отаханова подозревают в экстремизме из-за книги с критикой бывшего президента Узбекситана Ислама Каримова.