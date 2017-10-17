"Попёр против депутата"

Штаб политика Алексея Навального в Хабаровске выложил в социальной сети “ВКонтакте” запись разговора родителей Тимура Валиуллина, ученика десятого класса многопрофильного Лицея имени 202-й воздушно–десантной бригады, с директором этого учебного заведения Ольгой Кодиной. Директор говорит родителям школьника, что "в их дом пришла беда", обвиняя Валиуллина в агитации за Навального среди одноклассников и педагогов. Кодина совершенно серьезно спрашивает родителей, произносится ли в их доме фамилия "Навальный", и называет этого политика "продуктом спецслужб США".

Директор Ольга Кодина предлагает Валиуллину забрать документы и угрожает вниманием со стороны ФСБ. В конце беседы директор переходит на повышенный тон и сообщает школьнику, что “он офигел”. Все возражения ученика Кодина перебивает фразой “рот закрой”. В интервью Радио Свобода Тимур Валиуллин рассказал подробности этой истории:

– Тимур, директор в начале разговора обвиняет вас в "политической пропаганде" в школе. Кодина говорит, что школа, которой она руководит, находится вне политики. Надо заметить, что сама Ольга Кодина – депутат Хабаровской городской Думы от партии "Единая Россия".

– Мне жаль сейчас, что я во время разговора испугался за родителей и не стал ничего ей отвечать. Надо было бы, во-первых, попросить ее разговаривать со мной как с учеником, а не как с бесправным скотом. Во-вторых, надо было объяснить, что я не занимаюсь политической агитацией в школе. Я никогда не призывал одноклассников голосовать за Навального, не раздавал на уроках наклейки, значки или газеты.​

– Директор, как слышно в записи, утверждает, что вы убеждаете таким образом одного из учеников школы.

– Я не скрываю, что поддерживаю Навального и помогаю штабу, чем могу. Но не скрывать свои политические взгляды и агитировать – не одно и тоже. Один из учеников услышал, что я волонтер в штабе Навального. Этот мальчик все время меня спрашивал о Навальном и попросил принести ему наклейки "Навальный. 20!8".

– Как директор узнала об этом?

– Я не знаю, мальчик – точно не стукач. Директор знает все, что происходит в нашей школе. Как-то на уроке я спросил молодую учительницу (сразу после вуза в наш лицей пришла работать), за кого она будет голосовать на президентских выборах. Учительница ответила, что за Навального, потому что видит в нем новые возможности для России. Учительница сказала, что считает Навального достойным кандидатом и если он придет к власти, то будет интересно. Я спросил учительницу, пойдет ли она на антикоррупционный митинг. Директриса узнала о нашем разговоре и вызвала к себе учительницу.

В другой раз на уроке по обществознанию учительница говорила нам, что мы живем в правовом демократическом государстве. Я тогда ей возразил, что государство, в котором несогласных репрессируют, а выборы фальсифицируют, а также нарушается право граждан на тайну переписки, не может быть правовым и демократическим. Она сказала, что если я так отвечу на вопрос во время ЕГЭ, то провалю экзамен. Эта же педагог учила нас, что нормально ущемлять права "лиц нетрадиционной ориентации". Я возразил, потому что у всех людей должны быть одинаковые права, независимо от пола, расы или сексуальной ориентации. Еще я сказал, что нельзя пропагандировать сексуальность, как нельзя пропагандировать цвет глаз или леворукость.

​– Вы записали разговор с директором в конце сентября, а выложили только вчера. Сколько длится конфликт с Ольгой Кодиной?

– Сначала мы долго расшифровывали запись. Потом у человека, ответственного за звук и видео, проблемы были. Директор уже вызывала меня на разговор летом, после митинга против коррупции 12 июня, в котором я принял участие. Она сказала, что получила от Министерства образования мою фотографию, сделанную во время антикоррупционного митинга. Директор решила, что я организатор митинга, хотя это неправда. Я обычный волонтер. Кодина тогда сказала, что я теперь не смогу поступить в вуз, а моих родителей уволят с работы.

– Родители что думают об этой ситуации?

– Они говорят, что мое участие в кампании Навального ничем хорошим не закончится. Родители вне политики, но беспокоятся за меня. Я опасался, что после угроз директора они начнут контролировать мою жизнь, но пока этого не произошло.

– Что вы думаете об угрозах выгнать вас из школы? И о словах директора, что вами заинтересовалась ФСБ?

– Бред это все. Я почти отличник, и никаких проблем с учебой у меня никогда не было. Прошлый год я закончил на пятерки, а в следующем, наверное, будет несколько четверок. По закону отчислить меня из школы нельзя. В вуз поступают по результатам ЕГЭ, а не по политическим взглядам. У меня много знакомых из штаба Навального в Хабаровске. Они участвуют в антикоррупционных митингах и продолжают учиться в университетах. Директор просто меня запугивает. Мать считает, что на нее давят в силовых структурах, но я уверен, что она орет на меня и угрожает из-за своих искренних провластных убеждений. Мне кажется, директор не знает толком, кто такой Навальный и что он предлагает. Такое ощущение, что ей дали где-то методичку, как нужно рассказывать школьникам о Навальном, и она зазубрила тезисы. Еще я думаю, что директор боится за свое положение. Наверное, она понимает, что при Навальном жизнь депутатов от “Единой России” может измениться не в лучшую сторону.

– Что вы собираетесь делать дальше? Продолжите поддерживать Навального?

– Я не собираюсь из-за бредовых угроз уходить из штаба Навального. Пусть орут дальше. Такой реакцией на деятельность волонтеров администрация школ показывает, что боится изменений, которые произойдут благодаря Навальному.

– Во многих школах и вузах администрация требует, чтобы ученики не участвовали в митингах Навального и его президентской кампании. В вашей школе тоже проводили такую "профилактическую работу" ?

– Регулярно учеников предупреждают, что на митинги ходить нельзя, что это противозаконно. Наша директриса уверена, что всех, кто поддерживает Навального, пристрелят как котят.

– Почему вы решили поддержать Навального?

– Я в 2014 году узнал о присоединении Крыма. Я сначала обрадовался. Радовался: Крым теперь наш, а Путин – красавчик. Потом увидел последствия этого политического решения: санкции, ухудшение качества жизни, международные проблемы, экономический кризис. Я решил, что буду вне политики. Я думал, что политика – это грязное дело и я смогу отсидеться в своем маленьком мире. Но когда приняли “закон Яровой”, я понял, что политика лезет в мою жизнь, заходит на мою территорию. Меня это возмутило! Я осознал, что вне политики в нашей стране быть не получится.

Когда я узнал об антикоррупционных расследованиях Навального, и о том, что он начал президентскую кампанию, то решил его поддержать. Мне нравится, что он хочет отменить закон Яровой и статью за экстремизм. Я согласен с тем, что государство должно быть правовым и демократическим не на словах, в в реальности. Не всё в программе Навального мне подходит. Например, его экономическая повестка кажется слишком левой. Но в целом я считаю, что именно этот политик сможет сделать так, чтобы прекратили преследовать несогласных с властью людей в нашей стране.

– Как учителя и одноклассники реагируют на ваш конфликт с директором?

– Педагоги не обсуждают с нами политику. А мнение учеников разделилось. Некоторые меня поддерживают. Другие встали на сторону администрации. Один пацан мне сказал, что раз директриса депутат Государственной думы, то она имеет связи в ФСБ и сделает так, что спецслужбы заблокируют мои аккаунты и удалят запись в "ВКонтакте". Мне сбросили скриншот переписки учеников нашей школы в закрытой группе в социальной сети. Некоторые ученики пишут, что они солидарны с директором, а я зря попёр против депутата. Сегодня директор сказала моим родителям, что я не имел права записывать наш разговор и обещала, что будет действовать.

Комментарий Радио Свобода предоставила и директор хабаровского многопрофильного Лицея имени 202-й воздушно–десантной бригады Ольга Кодина:

– Во-первых, никто из школы Тимура отчислять не собирался, до сегодняшнего дня, и не собирается. Хотя, если будет выявлено нарушение закона, то этим вопросом займутся другие люди. Разговор, который я слышала в записи, состоялся 22 сентября. За это время ребенка никто не отчислил. Тимур как учился, так и продолжает учиться. Мне не понятно, почему запись этого разговора появилась 17 октября. Я не знаю, что к этому моменту созрело у Тимура в голове. Существует закон об образовании, закон о политических партиях, в котором четко прописано, что политическая пропаганда в образовательных учреждениях запрещена. Запись, которуя я слышала сегодня, Тимур смонтировал. Он удалил рассказ педагога, как Тимур ее лично агитировал приходить на митинг. Мальчик при этом веселился и говорил, что на митинге будет весело, будет полиция задерживать. На записи нет информации от педагога по обществознанию, которая говорила, что Тимур на уроках постоянно демонстрирует свои политические взгляды и воззрения вне зависимости от темы занятия. На запись не попала информация, что Тимур обвинял педагогов в шовинизме за то, что они не поддерживают определенные сексуальные ориентации определенной категории людей.

– Поясните фразу в записи, обращенную к Тимуру, "тобой заинтересовалась Федеральная служба безопасности".

– Об этом не меня надо спрашивать. Существует определенная безопасность государства...В первую очередь в том, что касается людей. Когда ребенок, будучи маленьким, еще не сформировавшимся до конца человеком, оказывается втянут в ту или иную политическую деятельность ,наверное, это для чего-то делается. Я, будучи депутатом от "Единой России", не занимаюсь в школе политической деятельностью. У нас в школе есть молодежное движение, которое не связано с политикой. У нас в школе много направлений деятельности, начиная с поисковой и заканчивая досуговой. У нас чудесный музей нашего города, театр, школа игры на гитаре. А представителей политических партий, в том числе "Единой России", никогда не приглашали в нашу школу.

К нам приходят различные руководители, представители молодежных движений. В нашей школе проходят военно-патриотические сборы. Уроки парламентаризма проходят, как и во всех российских школах. Мы занимаем места на конкурсах и олимпиадах, у нас в этом году пятнадцать золотых медалистов. Воспитывать любовь и уважение к тому месту, где ты родился - это не политическая деятельность, а образовательная и развивающая. Я не знаю, что в голове у Тимура, и опасаюсь за данного ребенка. Он несколько не совсем верно видит свою роль в движении за то, чтобы Россия была лучше. Ребенок нахватался знаний, которые не может систематизировать. Я боюсь, потому что таких ребят используют недобросовестные люди.

После того, как это интервью с Ольгой Кодиной уже состоялось, на сайте РБК появилась информация, что начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин, полный тезка школьника, о котором идет речь, предложил наказывать родителей и учителей подростков, которые участвуют в несогласованных протестных акциях.