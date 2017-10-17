Автореферат диссертации Мединского назвали "черновиком"

Российское военно-историческое общество (РВИО) утверждает, что опубликованная "Новой газетой" версия автореферата диссертации министра культуры России Владимира Мединского является "черновой".

В материале "Новой газеты" упомянутые на титульном листе в качестве оппонентов Мединского ученые отвергли причастность к защите научной работы чиновника. РВИО, в руководство которого входит Мединский, в ответ на это опубликовало якобы "финальный вариант" автореферата. В нем указаны другие оппоненты. На этот же документ ссылается и министерство культуры. Представитель Мединского заявил, что это "более узкие специалисты по теме", чем те историки, о которых идет речь в материале "Новой".

Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин отмечает, что это уже третья версия автореферата диссертации, которая, как утверждается, была защищена еще в 2012 году. Предыдущие версии отличались данными о количестве книг и статей Мединского. Заякин подчеркнул, что на сайтах министерства образования и РГСУ, где проходила защита, выложена версия с "несуществующими" оппонентами. Эксперт также утверждает, что этот же документ заверен печатью Российской государственной библиотеки, где хранятся диссертации.



По мнению Заякина, автореферат либо подменили перед защитой, либо так называемая "финальная версия" никуда не рассылалась, либо РВИО ссылается на поддельный документ. Любой из этих вариантов, по его словам, делает защиту недействительной.

Ранее Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Окончательное решение по поводу диссертации министра примут 20 октября.