"Новая газета": Мединскому не присуждалась ученая степень

Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, которые указаны оппонентами в научной работе министра культуры России Владимира Мединского, в интервью "Новой газете" отвергли причастность к диссертации чиновника. Неизвестно также, кто является автором положительного отзыва на работу министра: Вадим Рогинский, имя которого указано под отзывом, заявил, что он его не писал. Кроме этого, Экспертный совет, по данным "Новой газеты", вообще не утверждал диссертацию Мединского. Таким образом, как заявил сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин, ученая ступень министру культуры фактически не присуждалась, Мединскому может грозить уголовная ответственность.

Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Они потребовали лишить министра ученой степени. Диссертационный совет Белгородского государственного университета отказался это делать. Однако Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук. Министр образования России Ольга Васильева после этого заявила, что в своей диссертации Мединский "представил свое видение истории".