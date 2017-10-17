"Кавказ.Реалии": в Чечне "кадыровцы" пытались похитить девушку

В Чечне бойцы полка имени Кадырова Адам и Якуб Тазуркаевы вломились в дом семьи Тарамовых и потребовали выдать их дочь, которая якобы планировала уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на семью девушки.

Инцидент произошел 16 октября. Тазуркаевы, которые приходятся родные дядями девушки, планировали ее убить, рассказали изданию родственники девушки. По их словам, ранее "кадыровцы" похитили ее брата, чтобы оказать на семью давление. Где он сейчас находится, неизвестно.

Сегодня телеканал "Грозный" сообщил, что Якуб Тазуркаев якобы хотел лишь забрать документы своей племянницы, так как ему не понравилось, что она собиралась уехать за границу после замужества. Телеканал отметил, что сама девушка уже уехала из России. Члены семьи, которые сообщили о вторжении в их дом, "принесли извинения", говорится в сюжете.

В 2004 году сообщалось, что Якуб и Адам Тазуркаевы были задержаны в ходе спецоперации. Их называли "активными членами бандподполья". Они вступили в полк имени Кадырова в 2009 году. Телеканал "Грозный" утверждает, что сейчас они уже не являются военнослужащими.

