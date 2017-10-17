Дело задержанного под Луганском россиянина Агеева передано в суд

Служба безопасности Украины направила в суд материалы дела россиянина Виктора Агеева, задержанного под Луганском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Агеева и еще двух бойцов самопровозглашенной "Луганской народной республики" обвиняют в создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными 24 июня на территории Луганской области. Он заявил, что его отправили в Донбасс вскоре после того, как он подписал контракт о службе в российской армии. Министерство обороны России отвергает информацию о том, Агеев являлся действующим военнослужащим.

Мать Агеева – Светлана – обращалась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой "посодействовать в получении информации о сыне".

