Армия Ирака продолжает вытеснять курдов из Киркука

Багдад выразил готовность принять правовые меры против Курдского автономного района Ирака в случае, если его власти блокируют экспорт нефти.

По сообщениям, иракские правительственные войска вытеснили курдские военизированные отряды - пешмерга - из района Ханакин, у иранской границы, который контролировали курды.

Операция проводится в нефтеносной северной провинции Киркук - спорной территории, на которую претендует и Багдад и курдская автономия.

16 октября правительственные силы заняли город Киркук, оба нефтяных месторождения в его окрестностях и военную базу. По некоторым сообщениям, отряды пешмерги отступили, не оказав сопротивления; по другим - произошли отдельные столкновения.

25 сентября в Курдский автономный район Ирака провёл референдум, на котором 93 процента проголосовавших высказались за независимость. В голосовании участвовали и жители Куркука. Багдад объявил референдум неконституционным.

Бойцы пешмерги взяли под контроль большую часть провинции Киркук в 2014 году, когда боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) захватили обширные территории на северо-западе Ирака.