Суд в Париже отпустил Петра Павленского из-под стражи

Суд в Париже во вторник освободил из-под стражи художника-акциониста Петра Павленского и его спутницу Оксану Шалыгину. Им были предъявлены обвинения в "умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ", сообщает радиостанция RFI.

Накануне полиция задержала Павленского и Шалыгину после того, как художник поджег здание Банка Франции. В сообщении об акции Павленский заявил, что "банкиры заняли место монархов". Он призвал к новой "Французской революции", которая приведет "к мировому пожару революций" и освободит, в конечном итоге, Россию. Расследование дела передано в ведение районной полиции.

В мае СМИ сообщили, что Павленский получил во Франции политическое убежище. В ноябре 2015 года Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия".

