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Новости

В Киеве завершилась акция за политическую реформу

Михаил Саакашвили на демонстрации в Киеве 17 октября 2017 г.

Верховная Рада Украины 19 октября рассмотрит вопрос об отмене депутатской неприкосновенности.

Это было одним из требований, которые прозвучали во вторник во время демонстраций за политическую реформу, которые прошли в центре Киева и еще в 10 крупных городах.

В столкновениях с полицией около здания парламента в Киеве - по последним данным - пострадали 4 человека, в том числе сотрудник полиции.

Требований было всего три: избирательная реформа (выборы в парламент по пропорциональной системе с открытыми списками), отмена депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда.

В совместном заявлении организаторов акций говорится, что они прошли мирно и результативно. Сообщается, что палаточный лагерь будет до выполнения требований участников акции. Как сообщает "Украинская правда", организаторы митинга осудили отдельные действия представителей полиции, которые применили силу и спецсредства против активистов, пытавшихся пронести палатки к парламенту.

Данные о количестве демонстрантов разнятся: от двух до четырёх тысяч. Среди них - сторонники бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, члены партии Свобода, Демократического альянса, Самопомощи, Национального корпуса и так называемые еврооптимисты.



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