В Германии умер украинский художник Борис Бергер

В Германии на 52 году жизни в результате длительной болезни умер украинский художник Борис Бергер.
По данным агентства РБК-Украина, об этом сообщила в фейсбуке его жена.
В последние годы Борис Бергер жил в городе Эссен, на западе Германии. Он был основателем издательства "Emergency Exit", арт-директором музея-ресторана "Сало", оформил новый роман Леся Подеревянского "Таинственный Амбал", автор проекта "Котя".
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