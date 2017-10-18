Глава Верховной Рады призвал разблокировать парламент

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал демонстрантов разблокировать вход в украинский парламент. Он также потребовал от организаторов протестов обеспечить безопасность народных депутатов. Блокирование Верховной Рады и нападение на парламентариев – неприемлемые вещи, заявил Парубий на заседании в среду, сообщает "Украинская правда".

В среду у здания Верховный Рады продолжается акция с требованием политических реформ. Накануне ее участники разбили палаточный лагерь. Полиция пыталась помешать активистам. В столкновениях пострадали 4 человека, в том числе сотрудник полиции. Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудники правоохранительных органов не будут сносить палаточный городок активистов около здания Верховной Рады. "Право на мирные акции протеста – одно из главных достижений Майдана", – написал он в фейсбуке.

Акция с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд началась в Киеве во вторник, 17 октября. Данные о количестве демонстрантов разнятся: от двух до четырех тысяч. Один из организаторов акции, бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку.

Верховная Рада Украины 19 октября рассмотрит вопрос об отмене депутатской неприкосновенности.