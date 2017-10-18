В Красноярске активистку Оксану Походун внесли в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла участницу оппозиционного движения "Артподготовка" Оксану Походун в реестр экстремистов. Ее зарплатная карта была заблокирована. Несколько дней активистке потребовалось, чтобы узнать причину заморозки средств. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татяна Лапрад.

Сейчас в отношении Походун возбуждено дело по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды" по факту сохранения на ее странице в социальной сети изображений экстремистского характера. Как объяснили корреспонденту РС в Следственном комитете по Красноярскому краю, следствие находится на завершающем этапе. На данный момент неизвестно, когда состоится первое судебное заседание.

Правоохранительные оргны заинтересовались красноярскими активистами "Артподготовки" после того, как те выступили соорганизаторами митинга против коррупции 12 июня.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности в отношении националиста Вячеслава Мальцева. По сообщениям СМИ, дело связано с созданием сообщества "Артподготовка". Сам Мальцев в иле покинул Россию. 9 октября ФСБ обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте Мальцева.