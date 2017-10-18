Открыто голосование в киноконкурсе "Артдоксеть-2017"

Фестиваль документального кино "Артдокфест" открыл онлайн-голосование в конкурсе "Артдоксеть" – это фильмы, выложенные в открытый доступ в Интернете. Победителя программы определяют участники группы Artdocfest в Facebook (в нее можно свободно вступить и принять участие в голосовании).

В конкурсе – пять фильмов из документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни": работа группы авторов "День России", посвященный протестам в Москве 12 июня; "Я – никто" Александра Расторгуева – о мурманской активистке из штаба Алексея Навального; "Боевые еноты "Святой Руси" Марии Павловой – о "патриотических" военных сборах для подростков; "Очередь" Сергея Хазова-Кассиа – о раздаче талонов на хлеб в подмосковном поселке; и еще один фильм Александра Расторгуева "Буду танцевать" – о рэпере Риче.

Посмотреть эти и другие фильмы "Артдоксети" можно на сайте фестиваля. Голосование продлится до 10 декабря 2017 года.

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