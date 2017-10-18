Участника акции 26 марта Политикова приговорили к двум годам колонии

В Москве суд приговорил к двум годам колонии участника антикоррупционной акции 26 марта Алексея Политикова. Его признали виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщает "Медиазона".

Политиков был задержан в июне вместе с националистом Вячеславом Мальцевым и еще шестью соратниками. Позднее Политикова обвинили в применении насилия к сотруднику полиции на акции 26 марта в Москве. Остальных активистов отпустили.

Политиков во время рассмотрения уголовного дела признал свою вину. Он стал пятым осужденным по "делу 26 марта". Ранее были осуждены Андрей Косых, Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец. Все они получили реальные сроки лишения свободы.