Участника акции 26 марта Политикова приговорили к двум годам колонии

В Москве суд приговорил к двум годам колонии участника антикоррупционной акции 26 марта Алексея Политикова. Его признали виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщает "Медиазона".
Политиков был задержан в июне вместе с националистом Вячеславом Мальцевым и еще шестью соратниками. Позднее Политикова обвинили в применении насилия к сотруднику полиции на акции 26 марта в Москве. Остальных активистов отпустили.
Политиков во время рассмотрения уголовного дела признал свою вину. Он стал пятым осужденным по "делу 26 марта". Ранее были осуждены Андрей Косых, Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец. Все они получили реальные сроки лишения свободы.
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