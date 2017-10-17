МВД предлагает наказывать учителей и родителей участников митингов

Министерство внутренних дел России предложило ужесточить ответственность родителей и учителей за участие детей в несанкционированных акциях. Об этом заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму ведомства Тимур Валиулин, передает "Интерфакс".

Выступая на заседании Совета по правам человека при президенте России, Валиулин отметил, что власти волнует рост числа молодежи в несогласованных уличных акциях. В частности, настораживает уменьшение среднего возраста участников этих акций, добавил представитель МВД.

В этой связи, по мнению Валиулина, правоохранительным органам нужно внести поправки в законодательство, которые вводят ответственность за участие детей в акциях не только для организаторов митингов, но и для родителей и учителей.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить участие несовершеннолетних в протестных акциях. Ее поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Несовершеннолетние принимали активное участие в несанкционированных акциях сторонников Алексея Навального во многих городах России. На акции 12 июня в Москве задержали более 130 подростков. После антикоррупционной акции 26 марта во многих учебных учреждениях России прошли так называемые "открытые уроки" и лекции о "пятой колонне" и "предателях". В СМИ неоднократно появлялись сообщения об угрозах отчисления из вузов и школ за участие в оппозиционных акциях.