Собчак между Навальным и Путиным

Журналист Ксения Собчак заявила о решении выдвинуться кандидатом в президенты России на выборах 2018 года.

В видео, выложенном на YouTube, Собчак предложила себя в качестве графы "против всех", которая исчезла из бюллетеней в 2006 году.

В тексте, одновременно опубликованном в "Ведомостях", Собчак заявила:

"Я – вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле...

Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход – это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне – поверят. Я могу разговаривать со всеми - и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист, чья профессия – разговаривать со всеми...

Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции – я, может быть, не ваш кандидат – но мое участие в выборах на описанных выше позициях – выгодно избирателям, полезно для российской политической системы".

Слухи о выдвижении Ксении Собчак – с одобрения или даже по инициативе Кремля – ходят уже два месяца. Собчак отрицала существование договоренности с Кремлем. Оппозиционный лидер Алексей Навальный, который уже начал избирательную кампанию, хотя власти не собираются допускать его до выборов, подверг Собчак критике, назвав ее "карикатурным либеральным кандидатом". Она в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив "объединить усилия". Несколько дней назад, как сообщается, Собчак встречалась с Владимиром Путиным – формально, для съемок фильма о ее отце Анатолии Собчаке, под чьим началом Путин служил в мэрии Петербурга в 1990-х годах.

В эфире телеканала "Дождь" Собчак признала, что "некоторое время назад" встречалась с Путиным. По словам телеведущей, эта встреча не была связана с президентскими выборами, однако Собчак сообщила Путину о своем решении. Журналистка утверждает, что Путина "не обрадовало" ее намерение. Комментируя реакцию Навального, Собчак заявила, что она снимется с выборов, если кандидатура оппозиционера будет зарегистрирована.

Сегодня утром издание New Times сообщило, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, что Собчак в предвыборной кампании будет критиковать Навального "с позиций либерального журналиста, упрекая его в вождизме и популизме. Утверждается, что это и было целью Кремля, якобы предложившего Собчак участвовать в выборах "в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011–2012 годов, если – не на возможность возглавить один из телеканалов".

Политолог Александр Морозов считает, что из ролика Собчак видно, что она "заявляет себя целиком как спойлера Навального":

– Она входит в кампанию как кандидат, претендующий на голоса молодежи, которая родилась при Путине (и умрет при Путине), она апеллирует к опыту протеста 2011-2012 годов и заявляет себя в качестве "графы против всех". Это достаточно расчетливый и, к сожалению, очень циничный шаг. Дело в том, что в России много – и неизвестно сколько – людей "против всех". Собчак в силу своего сложного имиджа (с большим негативным рейтингом) не соберет эти голоса. И получится в результате, что "против всех" было 1,5% (примерно, столько она может собрать). Сама идея захватывать "электорат Навального" в условиях, когда его не пускают на выборы – очень скользкая идея. Это была бы допустимая идея, если бы был альянс Собчак и Навального (а может быть и еще каких-то примкнувших к ним людей). Но это не так.

Морозов исключил возможность того, что Навального допустили бы к участию в выборах: "И Собчак на это ориентируется, поэтому она вступает в кампанию, прямо заходя на территорию Навального". Он также исключает, что Собчак может собрать голоса сторонников Навального: "Здесь скорее обратный расчет, Собчак вызывает на себя "лучи ненависти" электората Навального и тем самым сбивает ему "повестку", отвлекает от собственного развития". Морозов при этом не считает, что из самого факта выдвижение Собчак можно сделать вывод о принятой в Кремле стратегии на выборах:

– Кремль должен показать остальные карты. Существенный вопрос: будет ли выставлен вместе с Путиным символический "преемник", то есть будет ли демонстрация возможного образа дублера. Второй важный вопрос: а кто будет как бы "вместо Кудрина", кто будет символизировать не ту часть прогрессивного электората, которую Собчак пытается захватить у Навального, а более системную часть? Но "концепция выборов", конечно, в Кремле уже утверждена, таковы сроки. Просто мы пока не знаем ее контуров. Выдвижение Собчак, пожалуй, говорит о том, что главный сценарный план по обеспечению притока явки и голосов Путину в этот раз будет строиться на шоу "молодые дураки против старых". Собчак окажется в положении "молодого дурака", который будет на дебатах ярко сражаться со "старыми дураками". В результате телезритель должен будет выбрать меньшее зло – то есть Путина.

Морозов также отвечает отрицательно на вопрос, означает ли выдвижение Собчак (если верить утверждениям, что оно совершено с подачи Кремля) конец оппозиционной коалиции 2011-12 годов и возвращение части "либеральной оппозиции" к сотрудничеству с властью (которая, в свою очередь, может маневрировать в сторону "либерализации"):

– Возврат на федеральный канал Собчак или даже Парфенова сегодня уже ничего не означал бы с точки зрения возможной либерализации, хотя сам факт возврата можно только приветствовать. Что касается распада коалиции: она распалась гораздо раньше, в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Собчак не может опираться ни какую коалицию в ходе своей кампании. Вокруг не соберутся заново левые, националисты, либералы, гражданские организации, как это было во время протестов 2011-2012 годов. Таким триггером мог бы быть только Навальный, но его не допустят.

Политолог Константин Гаазе считает выбранную Собчак стратегию "кандидата против всех" хитрой:

– Эта стратегия крайне удобна и Путину, и самой Собчак. Собчак как "кандидат против всех" не обязана вести себя как человек, который хочет быть президентом или может быть президентом. Она как бы просто голос недовольных. Но недовольных в России намного больше, чем людей, готовых проголосовать за Собчак. Поэтому эта стратегия выгодна и Путину. Когда Собчак получит, я не знаю, 10%, все останется на своих местах: и "86%" за Путина, и так называемый "оппозиционный электрорат". А если бы в бюллетене была графа "против всех", эта графа заняла бы на выборах второе место, и не с результатом 10%, а с результатом процентов 30.

Гаазе думает, что Собчак не удастся отбиться от обвинений в том, что она "спойлер Кремля":

– Не нужны даже инсайды про встречу с Путиным, хотя журналисты BBC молодцы, что об этом разунали. Давайте просто посмотрим на тайминг. Собчак синхронизирует свое выдвижение с графиком кампании Путина (перед "важным заявлением" на Валдае), с таймингом работы его пресс-службы (вечерний брифинг Пескова) и – и это самое неприятное, – с графиком задержаний Навального. Выдвижение состоялось в тот момент, когда единственный реальный оппозиционный кандидат находится по арестом. То есть кампания Собчак с первой же минуты скоординирована не только с внутриполитическим блоком команды Путина, но и силовиками. Еще не начав кампанию, она уже выполнила важную функцию – слухи о ее выдвижении спровоцировали Навального на несдержанное, глупое просто заявление о "людоедстве".

В ответ на вопрос о готовности части "либеральной оппозиции" вернуться к сотрудничеству с Кремлем Гаазе говорит:

– Если мы посмотрим чуть шире, то Кириенко (глава администрации президента. – Прим.), одну из ставок, конечно, делает на реабилитацию части так называемых оппозиционеров, прежде всего, из истеблишмента. Это не только Собчак: это и менеджерские программы, в которых заняты академические институции, это и посиделки с экспертами в широком составе, это и летнее заявление на "Территории смыслов", что будущее – за волонтерами. А ведь очень много условно оппозиционных фигур – из искусства, культуры и так далее, – заняты в волонтерских проектах. После кампании 2018 года людям, настроенным оппозиционно, придется признать, что борьбу они ведут не с режимом, а с истеблишментом. Или утонуть в объятьях режима.

При этом Гаазе не видит в выдвижении Собчак намека Кремля на готовности к некоей "либерализации" после выборов:

– Что может означать "либерализация" после событий 2014 года? Отмену 282-й статьи? Да, это обсуждается, по крайней мере, в окружении Кириенко. Отказ от формулировки "иностранный агент"? Это уже несколько лет обсуждается в так называемых "либеральных" университетах, которые активно работают и с Кремлем, и с правительством. Чем это все закончится? Я думаю, президент Путин сам об этом пока не знает. Но, боюсь, что все будет как со "Стратегией 2020". Вместо либерализации страна получит очередную порцию "майских указов" про цифровую экономику. А к концу 2018 года – новую порцию законов про борьбу с покушениями на общественное сознание россиян и государственный суверенитет.