Сторонники Навального приговорены к обязательным работам

Суд в Калининграде приговорил к исправительным работам двух сторонников Алексея Навального. Как сообщает "Интерфакс", Олегу Алексееву назначено 100 часов работ, а Вадиму Неманову – 40.

Решение по делу еще одного обвиняемого в нарушении порядка проведения митинга – Андрея Степаненко – пока не принято. Все трое были задержаны утром 6 октября – перед началом несанкционированной акции сторонников Навального, на которую собрались 150 человек.

Ранее в среду, 18 октября, суд в Ростове-на-Дону на 150 тысяч рублей оштрафовал 65-летнего члена "Открытой России" Александра Дегтярева за участие в акции в поддержку Навального 7 октября. Пенсионера признали виновным по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга.

Оппозиционер Алексей Навальный, несмотря на намерение властей не допустить его участия в президентских выборах 2018 года, планирует баллотироваться на них.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в среду, что кандидатура Навального в качестве президента навязывается Советом Европы и это можно расценивать как еще одну антироссийскую санкцию.



