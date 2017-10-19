Авианосец "Рональд Рейган" ведет патрулирование вблизи Кореи

Авианосец ВМС США с ядерным двигателем и водоизмещением 100 000 тонн "Рональд Рейган" ведет патрулирование в водах к востоку от Корейского полуострова, чтобы продемонстрировать морскую и авиационную мощь Северной Корее и предостеречь Пхеньян от любых военных действий. Об этом сообщает корреспондент Рейтер с борта авианосца. Крупнейший военный корабль ВМС США в Азии с экипажем в 5000 матросов прошел около 100 миль (160,93 км). С его палубы самолеты F-18 Super Hornet совершили 90 боевых вылетов в районе Корейского полуострова.

Авианосец проводит совместные военные учения с южнокорейским флотом, в которых участвуют 40 военных кораблей, развернутых от Желтого до Японского моря. "Опасное и агрессивное поведение Северной Кореи касается всех в мире", – заявил командующий ударной группой контр-адмирал Марк Дальтон в беседе с Рейтер.

Присутствие авианосца "Рональд Рейган" в регионе в сочетании с давлением Вашингтона на Пхеньян, в том числе облет стратегических бомбардировщиков B1-B Корейского полуострова, предваряет первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Азию, который должен начаться с Японии и продолжится Южной Кореей.

Северная Корея назвала военные учения "репетицией войны". Это происходит, когда высокопоставленные дипломаты из Японии, Южной Кореи и США встречаются в Сеуле, чтобы обсудить дипломатические пути давления на КНДР в том числе и санкции ООН. С 2006 года Совет Безопасности ООН единогласно ввел санкции в отношении Северной Кореи в отношении ее программ создания ядерных и баллистических ракет. Наиболее строгими являются меры по запрету на экспорт угля, железной руды и морепродуктов, целью которых является остановить треть ежегодного экспорта Северной Кореи в размере 3 миллиардов долларов США.