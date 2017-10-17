Американский сенатор: Южная Корея напугана заявлениями Трампа

Граждане Южной Кореи глубоко встревожены риторикой Дональда Трампа по поводу КНДР. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по делам вооруженных сил американского Сената демократ Джек Рид после визита в Сеул. В ходе поездки Рид также посетил демилитаризованную зону между двумя Кореями.

В Южной Корее прекрасно понимают, что окажутся под огнем со стороны Севера, если конфронтация между Соединенными Штатами и КНДР перерастет в военные действия, чего они нисколько не желают, заявил сенатор в беседе с журналистами в Вашингтоне.

Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын вступили между собой в яростную полемику. Американский президент называет Ким Чен Ына "маленьким ракетчиком", тот обозвал Трампа "чокнутым полуумком". Трамп написал в твиттере, что "северокорейский режим долго не протянет". Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо квалицифировал президентскую запись как объявление войны.

Сенатор Рид также отметил, что в Южной Корее сбиты с толку видимыми противоречиями в позициях государственного секретаря США Тиллерсона и президента Трампа. Тогда, как первый намекает, что Вашингтон "ищет пути" налаживания диалога с Пхеньяном, второй высказывается в том смысле, что госсекретарь "тратит время впустую". Вместе с тем сам Трамп на днях заявил, что "всегда открыт" переговорам с Северной Кореей.