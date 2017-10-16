США и Южная Корея начали военно-морские учения

Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военно-морские учения у побережья Корейского полуострова с участием истребителей, вертолетов и 40 кораблей, в том числе авианосца USS Ronald Reagan.

7 октября Флот США объявил, что маневры проходят в Японском и в Желтом морях к западу от Корейского полуострова.

Военно-морской флот США объявил, что пятидневные маневры "проедмонстрируют видимое и скоординированное взаимодействие" в союзе Южной Кореи и США.

Маневры происходят на фоне повышенной напряженности между Соединенными Штатами и их союзниками с Северной Кореей, которая обвинила американцев в использовании маневров для подготовки к нападению на КНДР.

Пхеньян вызвал негативную реакцию Соединенных Штатов и их союзников продолжением испытаний баллистических ракет и ядерного оружия в нарушение резолюций Организации Объединенных Наций.